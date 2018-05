Andrés Iniesta, rumbo a su "nuevo hogar" en Japón - Emisoras Unidas

El excapitán del Barcelona Andrés Iniesta parece listo a incorporarse al Vissel Kobe de Japón, que este jueves convocó una rueda de prensa para presentar a un “nuevo jugador”, tras tuitear una foto con el propietario del club rumbo a su “nuevo hogar”.

En la imagen, Iniesta, de 34 años, aparece en el interior de un avión junto a Hiroshi Mikitani y la frase: “Rumbo a mi nuevo hogar con mi amigo Mikitani”.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani…🇯🇵⚽ ✈️ 🌍

Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc

— Andrés Iniesta (@andresiniesta8) May 23, 2018