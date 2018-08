Angelique Boyer habla sobre su relación con Sebastián Rulli luego de abandono - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se volvieron una de las parejas más duraderas en el mundo de la actuación, sin olvidar que en ningún momento formaron parte de alguna polémica pelea o una posible ruptura amorosa.

A pesar de que Sebastián Rulli ya brindó una postura al respecto, explicando que no necesitan del título para reafirmar el amor que uno siente por el otro, ahora fue el turno de Angelique Boyer para responder a las preguntas en el programa Despierta América y esto fue lo que dijo la actriz:

“No estoy pensando en eso. No es prioridad para nosotros. Creemos en las ganas de estar juntos todos los días sin tener que firmar un papel para tener la seguridad. La única seguridad que tengo es que lo amo, que quiero estar con él, y él está de acuerdo. El día que no queramos estar juntos, no hay nada más que hablar y punto”.

Incluso, Angelique Boyer se vio muy feliz, ya que después de dos años de estar lejos de la televisión, la actriz regresará con la serie Contracara, iniciativa que le da mucha emoción

Angelique Boyer también dijo que es una labor diferente a lo que hizo antes debido a que es otro formato, con personajes humanos y contando con una gran historia.