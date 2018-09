Aníbal García: “Había que ser amigo de Luis Gómez para ganar las elecciones”, por el caso Transurbano - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Varios allanamientos se llevaron a cabo ayer en Guatemala y Santa Rosa coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en el marco de las investigaciones del caso Trasurbano y se profundizó sobre el manejo del subsidio de seguridad de este sistema de transporte.

El Estado de Guatemala asignó a ese proyecto Q80 millones 119 mil, de los cuales la investigación determinó, hasta el momento, una sustracción de Q17 millones 700 mil por parte de la estructura criminal, cuyos integrantes algunos fueron capturados ayer y otros están prófugos desde 2008.

Para hablar sobre este tema, el programa A Primera Hora invitó al excandidato presidencial Aníbal García.

Aníbal García: "A partir del año 2000 empieza una modalidad que tiene que ver con traslados de fondos del Congreso directamente en el presupuesto nacional. Se decidió trasladarle subsidio a los transportistas y no a las personas". #EUTransurbano pic.twitter.com/jp6ZIfdXpv — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 14, 2018

¿Qué significa esta fase dos del Transurbano?

Guatemala es uno de los países donde se subsidia el precio del pasaje. Si se cobrara el precio real, tendría que cobrarse unos Q6 por pasaje. El precio del pasaje sigue siendo Q1, y de noche, los pilotos cobran lo que se les da la gana.

También hay Transmetro y Transurbano. Estamos hablando del servicio en la capital. Nos referimos a un precio de un pasaje subsidiado, porque desde hace mucho tiempo la Municipalidad subsidiaba el pasaje. A partir del 2000 empieza una modalidad que tiene que ver con traslados de fondos del Congreso para el presupuesto para poder pagar el subsidio.

Luego, se decidió pasar el subsidio a los transportistas y no al usuario. Y todo pareciera normal.

La otra cara de la moneda es que siempre hemos tenido un transporte deficiente, inhumano, no adecuado para la gente.

Pero esa es una parte de la historia

Comienzo por eso porque no es malo que exista un subsidio. Resulta que en el gobierno de Alfonso Portillo comienza a subsidiarse un poco más, porque los precios del transporte fueron variando.

Luego en el gobierno de Oscar Berger, hasta llegar al gobierno de la UNE del Álvaro Colom. En 2007, uno de los protagonistas fundamentales era la UNE, PP, FRG, y se comienza a hablar de Manuel Baldizón como actor fundamental.

Se calcula que a partir del gobierno del FRG comienza a aumentarse el subsidio de manera injustificada, porque no hay un estudio que diga cuándo debe subsidiarse, hasta que se llega a cifras escandalosas con la UNE.

El argumento para el subsidio

En 2008, en el gobierno de Álvaro Colom hubo un aumento de la violencia, llegamos a tener 46 muertos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, en particular de pilotos y usuarios del transporte. Entonces el Congreso decidió aumentar el subsidio para el transporte urbano, otro para el Transurbano y otro para seguridad privada.

Se dio el subsidio a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que ya era un monstruo del transporte urbano, para que contrataran policías privados que cuidaran buses y paradas.

Se autorizan Q35 millones mensuales de subsidio, Q8 millones iban a seguridad privada. El Congreso aprobaba las cantidades millonarias, se las trasladaba al Ministerio de Finanzas, éste se los entregaba a Comunicaciones y esta cartera, sin ningún control, a la AEAU, controlada por Luis Gómez. Ahí comienza la discusión.

Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, brinda detalles del operativo efectuado hoy con el apoyo de CICIG #SeguridadYTransporte pic.twitter.com/83CMV9hYQE — MP de Guatemala (@MPguatemala) September 13, 2018

¿Quién falló en todo el proceso?

Falló el Congreso por no establecer normas rígidas para fiscalizar la erogación. Falló Finanzas que trasladaba el dinero sin mayor problema. Falló Comunicaciones que lo trasladaba a AEAU sin control. Finalmente, falló la Contraloría, porque tuvo el criterio de que una vez ingresaba el dinero a la AEAU, era dinero privado. Por lo tanto, ya no lo fiscalizaron.

En 2008 la AEAU recibió Q8 millones para seguridad privada, pero como no se establecieron controles, lo invertía como se les daba la gana, no rindió cuentas a nadie y la Contraloría no hizo nada.

Lo primero es que se destinó ese dinero para pagarle a 2 mil buses la seguridad privada, pero no se le pagó a los 2 mil buses.

La Fiscalía dice que fueron Q80 millones, pero Q17 millones no se sabe qué se hicieron, no hay documentos que soporten esas contrataciones. Hay planillas, como ocurre en el Congreso y en otras instituciones, donde la gente firmó pero no prestó el servicio.

Se hicieron recursos para muchos diputados. Se tiene certeza de que la mayoría de diputados cada vez que autorizaban algo, salían ganando algo.

Hubo denuncias

La Asociación de Propietarios de Autobuses Urbanos de Guatemala (Asopagua), que se desvinculó de la AEAU, denunciaba que cuando les entregaban el subsidio, les pedían un porcentaje. Hay prueba documental y científica de la Feci, que los jueces deben tomar en cuenta.

La justificación de Luis Gómez era que había que repartir en el Congreso, en Finanzas y en Comunicaciones.

Todo mundo ha salido ganando. Los transportistas que no se hagan de la boca chiquita porque también han ganado. Solo démonos cuenta que van dos años en que no se les ha dado subsidio y siguen funcionando

Son Q35 millones en los dos últimos presupuestos, pero como comenzaron las denuncias ya no quisieron gestionarlo. Además, el Congreso también incluyo una norma rígida para el control del dinero.

Fiscal Juan Francisco Sandoval dice que investigación en caso #EUTransurbano determinará si hay integrantes del Congreso involucrados.https://t.co/fjIzI4inoM pic.twitter.com/aS3hY0tHMZ — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 14, 2018

El Transurbano y la política

Hay un claro relacionamiento entre los partidos, porque se llegó a decir que había que ser amigo de Luis Gómez para ganar las elecciones en Guatemala, porque él tenía la decisión de movilizar o no el transporte en la ciudad.

En 2015 él se atrevió a decir: “No hay problema, lo del Transurbano no se va a investigar… con quien quede soy intocable. Estoy bien con el 1 con la 2 y con la 3”. Que cada quien interprete a quien se refería.

Es la Fiscalía la que tiene que investigar y determinar qué partidos estaban en contubernio. Por qué tanta facilidad de los diputados para aprobar cualquier iniciativa en ese sentido.