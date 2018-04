Anne Hathaway subió de peso y dejó un duro mensaje a sus fans - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La actriz estadounidense, Anne Hathaway, publicó un video en Instagram en el que sorprendió a sus seguidores por su aumento de peso. Sin embargo, en ese mismo post dio las razones de su transformación física.

La ganadora del Oscar necesita cambiar su apariencia para un nuevo rol en una película que comenzará a filmar en poco tiempo y para que no la juzguen por estar “más gorda”, mostró el duro entrenamiento.

En las imágenes se la puede ver haciendo ejercicios intensos con pesas, que la ayudan a lucir un cuerpo más robusto y tonificado.

“Estoy subiendo de peso para un papel en una película y me está yendo muy bien. A todas las personas que me van a criticar por gorda en los próximos meses, el problema es suyo, no yo”, escribió.

FUENTE: labotana.com