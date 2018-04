Anthony Hopkins se hace viral con extraño video - Emisoras Unidas

Anthony Hopkins demostró que aún podía causar escalofríos cuando el lunes publicó un video de un baile “maníaco” en Twitter .

El actor icónico, de 80 años de edad, utilizó algunas formas serias de una banda sonora en el video viral, que desde entonces ha recibido 5 millones de visitas y 56 mil retuits.

En el clip de 30 segundos, Anthony se sacudió en movimientos erráticos mientras hace varias caras calificadas como extrañas.

Vestido de negro, el actor del Westworld arrugó la cara y abrió los ojos de forma salvaje mientras aceleraba sus extravagantes movimientos.

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6

— Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) April 22, 2018