¡Apareció el peine! Avril Lavigne vuelve a la escena musical - Emisoras Unidas

Head and Above es el tema con el que Avril Lavigne regresa a los escenarios luego de una larga ausencia de más de cinco años.

La desaparición de la cantante no fue un capricho, sino la necesidad de retirarse para luchar contra una condición que le afecta, la enfermedad de Lyme.

La canadiense de 34 años apareció el miércoles pasado en el programa de Jimmy Kimmel, donde vestida de blanco e interpretó por primera vez públicamente su nueva balada. Lavigne también estrenó el video musical de la canción y durante su entrevista dijo

“Mi corazón está lleno por el estreno del video musical de ‘Head Above Water’ para todos ustedes hoy, en mi cumpleaños.”

“Head Above Water” es un tema que habla de la necesidad de no ahogarse, de sacar la cabeza por encima del agua, en palabras de Avril Lavigne, es básicamente una carta que ella ha escrito hacia sus fans luego de haber atravesado por la mortal enfermedad que le aqueja.

“Una noche pensé que me estaba muriendo, lo acepté. Mi mamá se acostó a mi lado en la cama y me abrazó. Sentí que me estaba ahogando. En voz baja recé y pedí a Dios que mantuviera mi cabeza por encima del agua. En ese momento comencé a componer este álbum”.