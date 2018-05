Apariciones del 6to piso (te están vigilando) - Emisoras Unidas

quiero contarles algo, pero antes que nada quiero decirles que soy muy sensible a ver cosas paranormales, yo trabajo en una construcción de obras negras en México desde que se inició dicha construcción hace 2 años- soy mujer, guardia de seguridad privada, esta construcción son oficinas de 12 pisos, y el subterráneo es el estacionamiento de 7- nunca había pasado nada hasta hace un mes aproximadamente cuando unas compañeras y yo estábamos en un receso descansando en el sexto piso, ellas trabajan de limpieza y se me ocurrió tomarles unas fotos, estaban acostadas descansando cuando se las tomé- quedamos impactadas cuando las vimos- claramente se ve algo en ellas! supusimos que era un hombre con un niño y otras energías blancas que aparecen ahí tipo orbes- aterradas salieron de ese lugar, incluso algunas compañeras ya no volvieron al trabajo desde ese día. cabe mencionar que las cámaras del del lugar no registraron nada solo el celular.

Yo trabajo 24 horas por 24 y me gustan este tipo de cosas- siempre e querido bajar hasta ese nivel para investigar y tomar más fotos, pero algo no me deja llegar hasta el piso 6- una vez me decidí a bajar tomé mi lámpara y empecé a bajar- todo iba bien pero al llegar al nivel 5 empecé a sentir escalofríos, la piel se me erizo sentía que se me paraban los cabellos a pesar que llevaba mi casco puesto! Me empezó a faltar el aire! no podía respirar y me sentía cansada- me senté un momento para descansar y relajarme pero extrañamente me quedé dormida durante varias horas- al despertar me sentía fatal, consternada salí rápido a tomar aire, no entendía que pasaba.

Soy de las personas que no se quieren quedar con la duda, y en otra ocasión igual, quise intentarlo de nuevo pero pasó algo extraño- también al llegar al nivel 5 empezaron a tocar el timbre- eran tan insistentes que tube que ir corriendo para abrir, pero mi sorpresa fue grande al ver que no era nadie, sentí algo raro y cerré la puerta- así no dejan de pasar cosas, el arquitecto investigó el lugar para saber si había pasado alguna muerte violenta y así entender porque se aparecen en ese lugar! pero nadie supo nada- sólo que antes era un baldío, suponemos que es una familia quien hace presencia aquí pero también pueden ser malas energías de entes o demonios- se me en china la piel nomas de pensar en eso.