Aracely Arámbula confesó que Luis Miguel se atrasa con la manutención de sus hijos. - Emisoras Unidas

Aracely Arámbula confesó que Luis Miguel no está pagando la manutención de sus hijos pero que “confía” en que el éxito que está teniendo la serie sobre su vida le permita ponerse al corriente con los pagos pronto.

La ex pareja del sol de México dejó claro que existen diferencias con el padre de sus hijos Miguel y Daniel pero eso no le impide desearle éxitos profesionales.

“La serie no la he visto, he visto muy pocos promocionales y cosas porque la verdad es que los domingos son para mis hijos, he estado saliendo, paseando, día de la madre, algo muy especial, así que no he visto mucho”, respondió durante una entrevista.

“Yo creo que uno le desea que le vaya muy bien a la serie y, en realidad, le deseo que le vaya bien porque, de alguna manera, él se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos, todas las mensualidades de mis hijos”, expresó.