Arcade Fire rinde homenaje a The Cranberries con una versión de Linger - Emisoras Unidas

Arcade Fire realizó un cover de “Linger” de los Cranberries durante su concierto del viernes en Dublín, Irlanda, el país de origen de la banda y su difunta cantante Dolores O’Riordan.

Win Butler y compañía interpretaron el coro de la canción Linger, que forma parte del album Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?, cuando cantaban “Everything Now”.

O’Riordan murió el 15 de enero en la habitación de un hotel en Londres a la edad de 46 años. Se programó una indagación sobre la causa de muerte “no explicada” pero “no sospechosa” de O’Riordan para el 3 de abril. Sin embargo, la Oficina forense de Westminster dijo que la audiencia había sido reprogramada para una fecha indeterminada. La cantante fue sepultada en su ciudad natal Limerick, después de un funeral al que asistieron miles de fanáticos.

En marzo, los sobrevivientes de The Cranberries anunciaron que iban a hacer una edición planificada del 25 aniversario de 1993, Everybody Else Is Doing It So Why Can’t We?

“Después de mucha consideración, hemos decidido terminar lo que comenzamos”, dijo la banda en un comunicado. “Pensamos en ello y decidimos que como esto es algo que comenzamos como banda, con Dolores, deberíamos seguir adelante y terminarlo. Así que ese es el plan, terminar el proyecto y sacar el álbum especial de la edición del 25 aniversario después de este año.”