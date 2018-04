Argentina reafirma posición de no reconocer elección en Venezuela - Emisoras Unidas

Argentina reafirma posición de no reconocer elección en Venezuela

El presidente argentino, Mauricio Macri, remarcó que en la Cumbre de las Américas, que se realizará los días viernes y sábado en Lima, Perú, se reafirmará la posición regional de no reconocer al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

“En Lima, en el tope de la agenda va a estar el tema Venezuela, insistiendo en que esta elección no tiene validez, solicitando siempre que se liberen los presos políticos. Y no vamos a convalidar ni el resultado electoral, ni reconocer a ese Presidente como democrático porque hace rato que no hay democracia en Venezuela”.

El mandatario argentino hizo el comentario tras reunirse en Buenos Aires con el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy.

Rajoy, dio un contundente apoyo a la Argentina para que vuelva a reinsertarse en la escena global como un actor relevante, a la altura de sus posibilidades, después de 12 años de gobierno del Kirchnerismo que la aisló internacionalmente.

Por eso dejó en claro que España, es el principal impulsor de la relación y acuerdo comercial entre América Latina y la Unión Europea, que hoy está pendiente por resistencias como la de Francia, acuerdo que ya tiene una demora de 20 años.

“Por eso le he reiterado el firme apoyo de España a una próxima conclusión del acuerdo de asociación Unión Europea y Mercosur. Igualmente, apoyamos a Argentina en convertirse en miembro pleno derecho de la OCDE”, dijo Rajoy.

Un tema muy importante que sobrevoló los encuentros entre los mandatarios fue la necesidad de Argentina que se profundicen y lleguen nuevas inversiones españolas para recuperar la economía local.

Con información de la Voz de América