Ariana Grande afirma que su relación con Mac Miller era tóxica - Emisoras Unidas

Ariana se tomó el tiempo de responderle a un usuario de Twitter por cuestionar su relación con su ex novio Mac Miller y hacer de menos a las mujeres que luchan por salir de relaciones no saludables.

“Qué absurdo es que minimices el respeto propio y la autoestima de la mujer al decir que alguien debería estar en una relación tóxica porque escribió un álbum sobre esa persona, que por cierto no es el caso (solo “Cinderella” fue para mí)”, escribió Grande. “No soy niñera ni madre, y ninguna mujer debería sentir que deben serlo”.

El mensaje de Ariana pasó a describir cómo ella trató de ayudar a Miller en su lucha para estar sobrio, pero enfatizó que no es una excusa para avergonzarla y que permanezca con él.

“Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su estabilidad durante años”, continuó. “(Y siempre lo haré, por supuesto) pero avergonzar/culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para componer su vida es un problema muy grande. Por favor dejen de hacerlo”.

La cantante finalizó detallando que su relación con Miller a veces era “difícil o aterradora mientras sucedía”. Concluyó asegurando a los fanáticos que continuará rezando por su ex pareja y por cualquier mujer que atraviesa circunstancias similares.

El 10 de mayo, Grande lanzó un mensaje en Instagram que anunciaba que se estaba separando de Miller. Desde entonces se han corrido rumores que está casualmente saliendo con Pete Davidson de Saturday Night Live.