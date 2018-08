Ariana Grande canta sus grandes éxitos junto a James Corden en su nuevo Carpool Karaoke - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Ariana Grande imitó a Celine Dion, disfrutó de un paseo montada en la espalda de James mientras pedía su orden en Starbucks y cantó varios de sus mayores éxitos para la última entrega del “Carpool Karaoke” de The Late Late Show.

La cantante mostró sus habilidades de mímica después de que James Corden le preguntara sobre sus técnicas vocales de diva que le salen tan bien. Recordó haber crecido escuchando e imitando a cantantes de élite como Celine Dion, Whitney Houston, Mariah Carey y Beyoncé, y fue una habilidad que se convirtió en una personificación. Grande interpretó parte del éxito de Dion de 1989 “It’s All Coming Back To Me Now”.

Más tarde, la cantante negó los rumores de los medios de que obliga a los miembros de su personal a llevarla cargada a donde sea que vaya. Corden se burló de ese rumor, dándole un paseo cargada en su espalda en un Starbucks y pidiéndole un café.

Por otra parte, Grande y Corden armonizaron sus éxitos “Dangerous Woman”, “Side to side”, “God is a woman” y “No tears left to cry”. También mostraron su amor mutuo por el teatro musical, interpretando “Suddenly Seymour” de Little Shop of Horrors.