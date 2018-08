Ariana Grande y James Corden recrean escenas de Titanic con un nuevo soundtrack - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El segmento “Soundtrack to …” del Late Late Show con James Corden es uno de los favoritos de los fans. Consiste en que James (junto con el invitado de esa noche) realicen una versión mini musical de películas y géneros cinematográficos famosos, cantando versiones de canciones populares en vivo. Hubo un “Soundtrack to Rom Com” (Comedia Romántica) con Anne Hathaway, un “Soundtrack to Romeo y Julieta” con Emily Blunt, y otro “Soundtrack to Growing up” con Anna Kendrick y Billy Eichner.

En este “Soundtrack to Titanic”, Corden y Ariana Grande interpretan los papeles de Jack y Rose en un musical de cinco minutos de Titanic, con canciones de Lady Gaga, Styx, Foo Fighters, Hall & Oats, One Direction, y más. Toda la presentación es en vivo, y su dueto para la icónico canción “My Heart Will Go On” sorprendió a los invitados.