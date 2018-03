Ariel Winter sorprende a sus seguidores con sensual escena - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Ariel Winter abandonó sus estudios de ciencias políticas en la Universidad de California, en Los Ángeles, para retomar la actuación.

La actriz de 20 años, participa en el drama de Hollywood, The Last Movie Star, donde interpreta a la niña salvaje Lil McFougal, un personaje muy lejos de la niña nerd de Modern Family.

Ariel lucía tatuajes falsos, un peinado rojo vibrante y una serie de piercings para las escenas, con el fin de transformarse en su personaje gótico.

En una de las escenas reveladas se ve a la actriz desfilando alrededor de la habitación desordenada en nada más que una camiseta y ropa interior.

Al regresar a casa del trabajo en una escena posterior, Ariel disfruta de un baño relajante y un vaso de vino tinto, con solo burbujas que protegen sus atributos.

Una publicación compartida de ARIEL WINTER (@arielwinter) el Jun 29, 2016 at 6:23 PDT

Ariel, quien es mejor conocida por interpretar a Alex Dunphy en la serie de comedia Modern Family, en cambio espera ampliar sus horizontes apareciendo en más películas.

“Espero hacer más películas. Realmente, todo lo que se acerca a mi camino me habla o siente derechos, algo, un nuevo personaje que no he hecho antes”, agregó Winter.