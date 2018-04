Arqueólogos inician estudio de la isla escocesa llamada "el Egipto del norte" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Un equipo internacional de arqueólogos ha iniciado el mayor proyecto de investigación en la isla escocesa de Rousay, conocida como “el Egipto del norte”, donde se han identificado más de un centenar de sitios arqueológicos, que podrían arrojar luz sobre el periodo neolítico en el Reino Unido.

La iniciativa puesta en marcha en esta pequeña isla, la mayor del archipiélago de las Orcadas, situadas en el noreste de Escocia, está encabezada por el centro alemán Deutsches Archaologisches Institut Romisch-Germanische Kommission (DAI) de Berlín y la University of the Highlands and Islands (UHI) de Escocia.

Los hallazgos hechos en Rousay incluyen más de cien sitios arqueológicos, de los que solo se ha estudiado una pequeña parte y en los que se encuentran crannonges, edificaciones típicas de los lagos de Escocia e Irlanda, así como restos de barcos vikingos y de una casa solariega.

Arqueólogos griegos creen haber hallado la tumba de Aristóteles

Visite aquí → https://t.co/jHhemDsjBc pic.twitter.com/hx9Xn93b9H — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 26, 2016

Según señalaron los expertos, en conjunto con el proyecto “Boyne to Brodgar”, centrado en estudiar el periodo neolítico en Irlanda, Escocia y la Isla de Man, la investigación en Rousay “contribuirá a comprender a las personas neolíticas, sus monumentos y sus interacciones en Gran Bretaña e Irlanda”.

En esta primera fase, los trabajos de campo se alargarán durante dos semanas y posteriormente los resultados serán analizados por el instituto de arqueología de la UHI.

En un comunicado, la profesora Jane Downes, directora de este instituto, afirmó que para obtener resultados se utilizará “una tecnología geofísica de vanguardia” que ha proporcionado el equipo del centro alemán.

“Este trabajo parte de una serie de proyectos que tendrán lugar en la isla durante las próximas dos semanas, incluido el Taller de la Puerta al Atlántico que reunirá a arqueólogos que trabajan en la erosión costera, el cambio climático y el patrimonio en el Atlántico Norte y el Ártico”, pormenorizó.

Con información de la agencia EFE