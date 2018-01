Arsenal quedó eliminado en la FA Cup por el Nottingham Forest - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El Arsenal, vigente campeón de la FA Cup y el club inglés con más títulos coperos (13), quedó eliminado en la tercera ronda de la competición al perder este domingo contra el Nottingham Forest por 4-2.

Ganador de tres de los últimos cuatro títulos de la FA Cup disputados, el Arsenal se convierte así en la principal víctima de la tercera ronda de la competición.

El jugador estadounidense Eric Lichaj anotó los dos primeros goles del Forest (20 y 44), equipo que conquistó dos veces la Copa de Europa a finales de los años 1970 y también anotaron de penal Ben Brereton (64) y Kieran Dowell (85), mientras que por los Gunners anotaron el alemán Per Mertesacker 23) y Danny Welbeck (79).

El técnico francés Arsene Wenger pagó caro el poner en liza a un equipo de suplentes pese a que su rival juega actualmente en la segunda categoría del fútbol inglés y que incluso acabó con 10 por la expulsión de su central Joe Worrall en el minuto 89.

“Cuando no se gana, la alineación siempre se cuestiona”, se excusó Wenger, que no se sentó en el banquillo para cumplir el primero de los tres partidos de sanción por cuestionar a los árbitros.

“Tenemos muchos jugadores al límite y jugamos nuevamente el miércoles. Creo que teníamos un equipo experimentado, con ocho o nueve internacionales. Sería fácil pensar que ese ha sido el problema (…) Pero defensivamente no podemor permitirnos los errores que cometimos”, añadió el francés.

En el City Ground, los hinchas del Forest revivieron los tiempos gloriosos del club, cuando de la mano del mítico entrenador Brian Clough ganó la liga inglesa en 1978 y la Copa de Europa en 1979 y 1980.

Esta victoria “tiene que servir para construir algo”, dijo el entrenador interino del Forest, Gary Brazil. “Nuestros hinchas merecen ver partidos de la Premier League y eso es a lo que aspiramos”, agregó.

Lichaj se adelantó a la defensa Gunner y al arquero colombiano David Ospina para anotar de cabeza el primer gol (20), aunque Mertesacker empató tres minutos después en una jugada parecida, pero en el otro área.

Tras otro error de la defensa del Arsenal, el Forest volvió a adelantarse justo antes del descanso, cuando Lichaj cazó un rebote en la frontal del área y disparó a la escuadra de Ospina (44).

Las cosas se complicaron aún más para los Gunners cuando el joven Rob Holding cometió un claro penal, que transformó Brereton en el 3-1 (64).

Welbeck hizo pensar en la remontada para el Arsenal, o al menos en forzar el ‘replay’, cuando anotó el 3-2 a falta de once minutos para el final, pero el francés Mathieu Debuchy arruinó las chances de su equipo al cometer otro penal, anotado esta vez por Dowell (85).

Antes, el Tottenham se clasificó fácilmente ante el Wimbledon, de la tercera categoría, al vencer por 3-0, con doblete de Harry Kane.

El internacional inglés, que fue el goleador más prolífico del año 2017 entre los jugadores de las grandes ligas de Europa, mantiene la racha al inicio de 2018 y decidió la eliminatoria con dos goles en dos minutos.

Al equipo que dirige el argentino Mauricio Pochettino le costó una hora doblegar la defensa del Wimbledon, pero tuvo suficiente con dos zarpazos de Kane para poner la eliminatoria a su favor (minutos 63 y 65).

Poco después sentenció el defensa belga Jan Vertonghen (71).

En otra eliminatoria con un equipo de Premier League este domingo, el West Ham no solo no pudo superar (0-0) al modesto Shrewsbury (3ª división) sino que puede dar gracias a su portero internacional Joe Hart de haber conseguido llegar al ‘replay’ y que el equipo londinense no haya quedado eliminado.

Ante el equipo en el que empezó a jugar Hart, originario de Shrewsbury, en el centro de Inglaterra, el arquero evitó la derrota con dos grandes paradas ante los disparos de Mat Sadler y Alex Rodman.

Ya se clasificaron para la siguiente ronda el Liverpool, Mánchester United y Mánchester City entre los grandes, mientras que el Chelsea tendrá que jugar el desempate al no pasar del 0-0 el sábado ante el Norwich City.

Además del Chelsea y West Ham, Leicester, Bournemouth y Swansea son los otros equipos de la Premier League que tendrán que pasar por el ‘replay’, mientras que el Stoke City fue eliminado el sábado tras una derrota contra el Coventry (de cuarta categoría) que le costó el puesto a su entrenador Mark Hugues.

