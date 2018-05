Aseguran que la hija de Kylie Jenner se parece a su guardaespaldas - Emisoras Unidas

En redes sociales surgió una nueva teoría que apunta a que Stormi, la hija de Kylie Jenner, en lugar de parecerse a Travis Scott, su padre, se parece más al guardaespaldas de la celebridad.

Resulta que en redes sociales circulan fotos sobre el gran parecido de la recién nacida con el guardaespaldas de Kylie.

Why does Stormi kinda look like Kylies bodyguard😬 @KylieJenner @timmm_c pic.twitter.com/S09bJnFhxR

I’ve never been more convinced by a theory!!

Kylie Jenner’s baby.

Is the bodyguards baby.

Kris is up to something! 😂 pic.twitter.com/7bk6Qb510Z

— Jazzybum (@Jazzybumblee) 3 de mayo de 2018