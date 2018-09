Asensio: "¿Balón de oro? Si llega, llegará" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Marco Asensio, delantero mallorquín del Real Madrid y autor del gol de la victoria contra el Espanyol, reconoció que les faltó “paciencia” para sentenciar el partido frente al conjunto catalán y preguntado sobre la posibilidad de ganar en el futuro un Balón de Oro dijo que “si llega, llegará”.

“Lo más importante son los tres puntos. En la primera parte hemos hecho cosas muy bien, pero en la segunda sí se ha notado más el cansancio”, dijo Asensio, que analizó el partido realizado por su equipo.

“En la primera parte hemos estado mejor y hemos movido mejor el balón, pero luego, en la segunda, nos ha faltado paciencia y hemos pecado de ser más directos. En ocasiones teníamos que haber tenido más la pelota, pero lo más importante son los tres puntos y el 1-0 vale igual que un 3-0”, comentó.

Asensio fue preguntado sobre si le gustaría llevar el número diez que actualmente lleva en su camiseta el croata Luka Modric.

“No me han dicho nada de cambiar de número y por eso tampoco he podido decidir. El diez es un número que me gusta, pero está en buenas manos de Modric, y en un futuro sí me gustaría”, apuntó el mallorquín, que está teniendo un papel protagonista con Julen Lopetegui.

“Cada vez puedo tener más peso y ser más importante en el equipo. Somos muchos jugadores en ataque. Hay varios que llevan más que yo y yo estoy para aportar. Si me quieren echar más piedras yo encantado. Estoy para ser importante en este club”, señaló.

“¿El balón de oro? Al final me dedico a lo mío y si llega, llegará. Ya se verá en un futuro”, manifestó.

El gol de Marco Asensio, anulado en un principio por el árbitro, fue ratificado por el VAR un minuto después.

“Yo le había dicho a Mateu Lahoz que pensaba que era gol, porque venía de un rechace y yo venía desde atrás. Al final ha habido justicia y está bien que haya funcionado bien el VAR”, confesó.

Por último, Asensio habló sobre el debut con la camiseta del Real Madrid de su compañero Álvaro Odriozola.

“Ha entrado de buena manera en el grupo desde el principio y ya se ha visto el nivel que tiene y los que no va a ayudar”, concluyó.