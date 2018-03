Asesina a su esposa tras descubrir que trabajaba en una web para adultos - Emisoras Unidas

William Jeffrey West fue acusado de matar a su esposa, una madre de familia que llevaba una doble vida como estrella de una web para adultos, en Alabama, Estados Unidos.

Un documento judicial presentado en una corte, señala que West, de 44 años, está acusado por el homicidio de Kathleen Dawn West.

El cuerpo semidesnudo de la mujer de 42 años fue encontrado frente a su casa en Calera, Alabama, en enero pasado.

La fiscalía acusa a West de haber asesinado a su esposa golpeándola con una botella, por lo que está encarcelado, pese a que se ha declarado inocente.

Happy Sinful Sunday 💋

New pics up on site;)

Hi;) please check out my subscription 😊 https://t.co/lMgpi9OmgK pic.twitter.com/ehvRljwctC

— kitty (@kittykatwest75) 7 de enero de 2018