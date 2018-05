Asesinan a candidato local en sur de México - Emisoras Unidas

Un candidato del oficialista PRI a una diputación local del sureño estado de Guerrero fue asesinado a balazos, informaron este martes autoridades de ese distrito, de los más violentos de México y donde se han registrado varios ataques contra políticos en la antesala de las elecciones generales.

Roberto Álvarez Heredia, vocero de Seguridad de Guerrero, informó que por la tarde se localizó un vehículo en una avenida de Ciudad Altamirano y al interior estaba el cuerpo de un hombre baleado.

“Se ha podido confirmar que se trata del candidato a diputado local, el señor Abel Montúfar Mendoza”, detalló el vocero.

El cuerpo de Montúfar Heredia, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), mostraba varios impactos de bala y no portaba pantalones, dijo una fuente policial que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar.

El político era alcalde del municipio de Coyuca de Catalán, pero pidió licencia para presentarse a las elecciones del 1 de julio, en las que se vota presidente y se renuevan el Congreso bicameral y varios cargos estatales y municipales.

Con este suman al menos seis los asesinatos de políticos en poco más de una semana en distintos puntos del país, en medio de una ola de ataques que ya lleva varios meses.

La OEA manifestó en marzo su preocupación por el recrudecimiento de la violencia política en México.

Con información de agencia AFP*