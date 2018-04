¡Así deberían de ser nuestros amigos! invito a todos sus amigos a las vegas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Ganó una apuesta y con el dinero invitó a todos sus amigos a una fiesta en las Vegas

Esto es ser un buen amigo. Un hombre que ganó 237,436 dólares apostando a los caballos en Chelthenham, en Inglaterra, usó el dinero para llevarse a 7 amigos a Las Vegas.

Martin Palk, quien tiene una compañía de limpieza, se las arregló para escoger cinco caballos ganadores con su boleto de 87 dólares. Previamente le había dicho a sus amigos que si ganaba la apuesta, los llevaría a la capital mundial de las apuestas.

Y para honrar su palabra, cuando sus caballos lograron la hazaña, no dudó en organizar el viaje. Palk, de 55 años de edad, dijo: “Lo había dicho un poco en broma, pero como soy hombre de palabra, ahora los Siete Magníficos están listos para el viaje. Me costará 14 mil dólares y les he dicho que traigan su propio dinero para gastar”.

Palk fue especialmente suertudo, pues habría ganado como máximo 158,738 dólares al vencer todas las probabilidades (68,000 a 1) en sus cinco caballos: Shattered Love, Delta Work, Penhill, The Storyteller y Missed Approach, sumando varios bonos acumulables por sencillos, dobles, triples, cuarteta y quinteta.

Sin embargo, el corredor de apuestas Fred Done había ofrecido una promoción, donde las ganancias se incrementarían un 50% (79,368 dólares más), lo que dio el gran total de 237,436 dólares.

“Realmente no pensé que tendría buenas oportunidades en la última carrera pues las apuestas estaban 10 a 1 en contra, por eso prometí que si ganaba, me llevaba a mis amigos a Las Vegas. Nos veremos la próxima semana para afinar detalles y ver si ninguno de nosotros tiene antecedentes criminales, además está el asunto de pedir permiso a las esposas, pero no veo problema con eso”.

“Si te dijo algo, no voy a ahorrar el dinero ni nada aburrido como eso. El dinero es para gastarse y pasar un buen rato”. Amén.