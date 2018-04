Así informaron los medios internacionales la muerte del ex jefe de Estado, José Efraín Ríos Montt - Emisoras Unidas

En diversos medios del mundo se difundió la noticia sobre la muerte del general retirado José Efraín Ríos Montt, de 91 años, ocurrida este domingo a causa de un paro cardíaco.

Entre las diversas expresiones de solidaridad por el fallecimiento de Ríos Montt o de las que hacían referencia a diversos sucesos que marcaron su vida política, como el juicio inconcluso acusado del genocidio de indígenas ixiles, estos son algunos de los medios internacionales que replicaron la noticia.

Efraín Ríos Montt, who as dictator of Guatemala in the 1980s ordered fierce tactics to suppress a guerrilla insurgency and was later convicted of genocide and crimes against humanity, has died at 91 https://t.co/kJA68OIoPA

— The New York Times (@nytimes) April 1, 2018