Así lucía Stephen Hawking en su niñez - Emisoras Unidas

Tributos inundaron los mundos de la política, la academia, la ciencia y el espectáculo a Stephen Hawking, que murió a la edad de 76 años, coincidentemente en la misma fecha que el cumpleaños de Einstein.

Su vida fue dramatizada en la película de 2014 The Theory Of Everything, por la cual Eddie Redmayne ganó un Oscar por su actuación como el físico que lucha contra la enfermedad de la neurona motora.

Redmayne dijo en una declaración: “Hemos perdido una mente verdaderamente hermosa, un científico asombroso y el hombre más divertido que he tenido el placer de conocer”. Mi amor y mis pensamientos están con su extraordinaria familia “.

Nació en 1942, el mayor de cuatro hijos. Su padre era un especialista en medicina tropical y su madre una secretaria de investigación médica, y ambos habían estado en la Universidad de Oxford.

Fue a la escuela en St Albans y en 1959, a los 17 años, también fue a Oxford.

Era, según todos los informes, un estudiante ‘relajado’, pero su brillantez no obstante le valió un título de primera clase, y un boleto de entrada a una carrera de investigación en Cambridge.