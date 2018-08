Querían quitarle el celular a Thalía y así reacciona la famosa - Emisoras Unidas

Thalía quien ha ganado popularidad en los últimos días por su tema “No Me Acuerdo” junto a Natti Natasha, también se ha hecho viral por sus publicaciones en redes sociales.

“En la vida siempre va a haber gente a la que le parezcas simpática y gente a la que le caigas en el hígado, eso es normal“, declaró Thalía en entrevista telefónica al ser cuestionada sobre este tema. “Hay gente que le gusta lo que uno hace y hay gente que no; hay gente que se conecta contigo y hay gente que de plano baja la cortina de hierro y no quiere saber nada de ti. Eso es válido, lógico y maravilloso”, agregó.

Se trata de un público más joven que parece no simpatizar mucho con la artista de 46 años. “El hecho de que pueda yo causar tanta emoción y dualidad me gusta porque quiere decir que estoy haciendo algo que está resonando en el subconsciente de alguien. Tal vez es algo que no quieren ver de sí mismos, algo que no quieren descubrir de sí mismos. Es esa psicología que te dice: lo que más odias de una persona es con lo que tú necesitas trabajar. Esa psicología del espejo“, agregó.

¿Entonces, Thalía no es monedita de oro?, le preguntó un periodista y Thalía comentó: “Sí, súper monedita de oro… Triple diamante y todo“, respondió sonriendo. “Hay que tener siempre un amor propio, elevado, puro hacia tu persona, respetar tus gustos, tu movimiento espiritual, tu evolución mental y personal“.