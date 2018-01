Así reaccionan los famosos tras la terrible muerte de Dolores O'Riordan - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hoy el mundo de la música se llenó de luto con la muerte de Dolores O’Riordan, vocalista de la icónica banda “The Cranberries”. La artista falleció a sus 46 años y aún se desconoce la razón de su muerte.

Tanto fans como celebridades han mostrado sus condolencias en redes sociales donde indicaron cómo la cantante irlandesa marcó sus vidas con su música y su característica voz.

Famosos lamentan esta perdida

Entre los famosos que se han expresado están:

El conductor de televisión James Corden escribió en su Twitter “Conocí a Dolores cuando yo tenía 15. Ella era amable y adorable. Conseguí su autógrafo e hizo mi día. Ella tenía la más increíble voz y presencia. Una tristeza oir que falleció hoy”.

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) 15 de enero de 2018

Hozier escribió “La primera vez que escuché cantar a Dolores O’Riordan fue inolvidable. Me preguntaba cómo una voz podría sonar así en ese contexto de rock. Nunca he escuchado a alguien usar su instrumento de esa manera”.

My first time hearing Dolores O’Riordan’s voice was unforgettable. It threw into question what a voice could sound like in that context of Rock. I’d never heard somebody use their instrument in that way. Shocked and saddened to hear of her passing, thoughts are with her family. — Hozier (@Hozier) 15 de enero de 2018

Kiesza compartió con sus fans el siguiente mensaje: “Acabo de escuchar la noticia. Dolores O’Riordan me inspiró desde siempre a salir y ser valiente con mis canciones en frente de las personas. Zombie fue uno de los primeros covers que alguna vez canté. Siempre sentí mucha emoción cantando sus canciones. Es una tristeza perderla y estoy eternamente agradecida por su influencia”.