Así se despidió Coutinho del Liverpool - Emisoras Unidas

El nuevo jugador azulgrana publicó una foto vestido de ‘red’ y dio las gracias a su antiguo club

Una vez terminada su presentación ante más de 10.000 aficionados sobre el césped del Camp Nou, el mediocampista de 25 años ha querido agradecer al Liverpool los cinco años y medio que ha pasado en Anfield desde que dejó el RCD Espanyol en el verano de 2012.

Para ello, ha publicado una foto suya con la camisola del Liverpool y un largo texto de pleitesía en inglés:

“Desde que llegué a Liverpool, mi familia y yo nos hemos sentido bienvenidos y hemos hecho un montón de amigos.

Dentro y fuera del campo, hemos experimentado la grandeza de este club y de sus aficionados. En correspondencia, yo he entregado recuerdos y memorias que han llevado la felicidad a los fans del Liverpool.

Fichando por el Liverpool, entendí la grandeza y la historia del club, pero lo que de verdad he aprendido durante estos años fue el singular corazón y el alma de ese lugar. Tiene su propia personalidad y su propio carácter.

Dejo Liverpool, porque Barcelona es un sueño para mí. Liverpool fue un sueño que he tenido la suficiente fortuna de hacer realidad y le he entregado cinco años de mi vida. La carrera en el campo no es eterna y jugar en el Barcelona al igual que en el Liverpool es algo que quiero experimentar y disfrutar mientras tenga la posibilidad de hacerlo (esté bendecido para hacerlo).

Espero que los aficionados entiendan que elegir la posibilidad de experimentar algo nuevo no tiene nada que ver con infravalorar la importancia del club. Nunca nada le quitará valor en mi corazón.

Solo deseo a Jürgen (Klopp) y al equipo éxitos para el resto de la temporada y más allá. Es un equipo increíble y cada vez son mejores.

Hay demasiada gente a la que quiero dar las gracias que no puedo nombrar a ninguno de forma individual.

A todo el extraordinario staff del club que ha sido parte de mi vida en Liverpool, os echaré de menos. A los dueños, que han dado tanto para tener éxitos, y al grupo de ‘scoutings’ por tener fe en mí para traerme aquí y ser tan gratificantes durante ese trayecto. Y a mis increíbles compañeros, pasados y actuales, que me han ayudado a crecer y a mejorar como jugador y como persona, me gustaría daros las gracias a todos. Todo lo que he conseguido no habría sido posible sin vosotros.

Y finalmente, a la gente más importante de Liverpool. A la afición del Liverpool. Nunca podré daros las gracias suficientemente por todo lo que me habéis dado durante este tiempo. Da igual al sitio al que vaya en el mundo, que para el resto de mi vida siempre tendré en mi corazón el cariño hacia el Liverpool. Vosotros, el club y la ciudad seréis siempre una parte de mí”.