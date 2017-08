Así se preparan para el eclipse solar

Una “nave espacial” se estacionó en una de las calles de Brooklyn y ha llamado la atención de muchos citadinos.

Charles Walters y sus empleados adaptaron una camioneta desde hace un año y la convirtieron en una “nave espacial”, con el único propósito de desperar el interés de los estadounidenses y divertirse con sus hijos.

Muchos han llegado para fotografiarse con el vehículo futurista creado por Walters.

El empresario y apasionado por la aviación se preguntó ¿Cuántos años pasaran para un nuevo eclipse?, ¿Qué edad tendré, para entonces?, y por esa razón aprovecho el momento para construir su “nave”.

“¿De qué sirve la vida si no puedes divertirte y enloquecer a la gente?”, dijo Walters.

