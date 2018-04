Así se refirió Neto Bran sobre Álvaro Arzú - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Un día después del sensible fallecimiento del alcalde capitalino Álvaro Arzú, el jefe edil de Mixco, Neto Bran utilizó sus redes sociales para recordarlo.

Neto Bran hizo una comparación entre Steve Jobs informático y empresario estadounidense, creador del primer ordenador personal y fundador de Apple Computer, con el expresidente Arzú, de esta manera.

“Yo vendí computadoras Apple 14 años, admiré, estudié y analicé a Steve Jobs por su genialidad y su carácter, cuando murió todo el mundo incluyéndome yo, pasamos meses sin creer que Jobs había muerto! Cuando dí mis primeros pasos en la política me fijé en el Alcalde Arzú por su genialidad y carácter, lo estudié y siempre quise imitarlo y después de ganar la elección, lo fui a buscar y le dije: Alcalde quiero poner las alcaldías Auxiliares que usted tiene en Mixco y vengo a pedirle ayuda, el me respondió, todo nuestro conocimiento y experiencia está para compartirla con todos los municipios”, expresó.

“Le dijo a Ing Alvaro Hugo Rodas: “llévate a Neto de Alcaldía en Alcaldía para que vea cómo se hace”, A partir de allí pase meses en la Muni de Guate aprendiendo y entrenándome antes de tomar el cargo por el que había sido electo. Al igual que cuando murió Steve Jobs, yo no puedo creerlo!! Cuando me levante en la mañana aún adormitado creía que era solo un sueño, su influencia y ejemplo me alcanzó y simplemente no puedo entender que un genio como él ha muerto!! Tuve el honor de conocerlo en vida y en persona me atendió y puso a mi disposición su conocimiento y experiencia y se tomó muchos minutos para aconsejarme, malaya algún día pueda llegar a hacer aunque sea la 3era parte de lo que fue el alcalde Arzú. Los patojos como yo, hoy lloramos al Steve Jobs de la política!, descanse mi Alcalde, se merece descansar!!, escribió Bran en sus redes sociales.