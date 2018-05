Así se vería Mario Bros sin bigote y cejas - Emisoras Unidas

Pero un usuario de Twitter decidió darle una nueva apariencia al personaje italiano creado por japoneses.

El fontanero que se dedica a salvar a su princesa a través de múltiples niveles luce irreconocible al ser mostrado sin su reconocido mostacho.

Los usuarios de redes sociales quedaron perturbados al ver cuál sería la apariencia del icónico sin dos de sus rasgos esenciales.

El perfil de la red social @november17 se hizo viral al hacer un posteo que incluía el texto: “Mario afeitado”.

Shaved Mario pic.twitter.com/JyfAHLC5oZ

— Give me liberty or give me donuts (@november17) May 13, 2018