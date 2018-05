Así será finalmente el funeral de Avicii - Emisoras Unidas

La familia de Tim Bergling , la estrella sueca conocida como Avicii , que murió de un aparente suicidio el 20 de abril a los 28 años, ha publicado una declaración sobre sus planes funerarios.

“Hubo muchas preguntas sobre los arreglos del funeral de Tim Bergling, conocidos por los fanáticos de la música como Avicii”, dice la declaración. “La familia Bergling ha confirmado que el funeral será privado, en presencia de las personas más cercanas a Tim. Les pido amablemente a los medios que respeten esto. No hay información adicional disponible”.

Bergling fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Omán, el país del Medio Oriente que limita con Arabia Saudita. Uno de los artistas electrónicos de música dance más populares y exitosos de todos los tiempos: obtuvo el No. 4 en el Billboard 200 en 2013 con “Wake Me Up” y apareció regularmente en el Top 5 de Forbes: “Mejor pagado”.

Se retiró de la actuación en vivo en 2016 en la cima de su éxito, citando motivos de salud. Había padecido problemas de salud durante varios años, incluida pancreatitis aguda, en parte debido a un consumo excesivo de alcohol; le extrajeron la vesícula biliar y el apéndice en 2014. Mientras decía que había dejado de beber después de la cirugía, algunos amigos, incluido el colaborador musical Nile Rodgers, dijeron que lo habían visto ebrio después y lo criticaban por ello.

Una declaración emitida a fines del mes pasado por la familia aparentemente confirma que Berling se quitó la vida.

“Nuestro querido Tim era un buscador, un alma artística frágil que buscaba respuestas a preguntas existenciales”, dice. “Un perfeccionista superado que viajó y trabajó duro a un ritmo que condujo a un estrés extremo. Cuando dejó de hacer giras, quería encontrar un equilibrio en la vida para ser feliz y poder hacer lo que más le gustaba: la música. Realmente luchaba con pensamientos sobre el Significado, la Vida, la Felicidad. No podía continuar por más tiempo. Él quería encontrar la paz. Tim no estaba hecho para la máquina de negocios en la que se encontraba, era un tipo sensible que amaba a sus admiradores pero evitaba los focos. Tim, siempre serás amado y tristemente extrañado. La persona que eras y tu música mantendrán viva tu memoria. Te amamos, tu familia”.