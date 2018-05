Así son engañados muchos turistas - Emisoras Unidas

Una turista británica puso al descubierto el engaño en que muchas personas caen al momento de reservar un hotel.

La joven compartió dos fotografías de un hotel en Vietnam, en el que comparaba la foto del anuncio que vio a través de la página web y la piscina que encontró al llegar a Vietnam.

“La piscina de nuestro hotel en Vietnam… Booking.com vs realidad”, escribió Jessica Kershaw.

Our hotel pool in Vietnam…booking.com VS reality 😂🤣😂 we’ve been done there pic.twitter.com/lElDjxzFwd

— Jenny Kershaw (@jennykershawx) 12 de mayo de 2018