Aun no olvidas a tu ex? te traenos estos tips para que ete desligues por completo de eso que te hace sufrir! - Emisoras Unidas

Superar a nuestros ex no es fácil! Los científicos dicen que hay razones neurológicas para que así sea, y que cuanto más intensa ha sido esa relación, más difícil es dejarla en el pasado. Pero la ciencia también dice que los recuerdos se debilitan con el tiempo, y que a la larga podamos olvidar.

La buena noticia es que también podemos ayudar a la biología, para que nuestro duelo se pase más rápido, y sobre todo, para que logremos sentirnos mejor y tomemos nuevamente las riendas de nuestra vida de manera positiva.

Tip 1.

Llora, habla y desahógate:

principio permítete que fluya ese sentimiento de tristeza y hasta rabia… Habla sobre lo sucedido… si quieres arrojarte en la cama a llorar, hazlo también!

Pero ponte un límite de tiempo: una semana como más! Después de ese lapso, usa tu fuerza de vluntad (y tienes que usarla) para no sumergirte en la tristeza y el dolor.



Tip 2:

tus pensamientos debes controlarlos: debes saber que cuánto más pienses en tu ex, esos pensamientos crecerán con más y más fuerza y se retroalimentarán. Por eso tienes que tener voluntad, para que cuando vengan a la mente esos recuerdos o pensamientos, te obligues a pensar en otra cosa y distraerte. Si te lo propones firmemente, te darás cuenta que con el paso del tiempo, esos pensamientos se hacen menos recurrentes y se van debilitando.



Tip 3.

Deshazte del pasado: TODO ESO QUE TE REGALO

¿tienes fotos con tu ex, regalitos que te hizo, tarjetitas? Salte de todos esos recuerdos. quémalos, como tú quieras, pero haz que desaparezcan. No lo hagas como en un arrebato de ira, sino como un Proceso de Limpieza. Esos objetos te llevarán al pasado, te traerán nuevamente las imágenes de tu ex pareja y no queremos eso.

Tip 4.

Bórralo de tu Vida real y virtual:

las redes sociales como Facebook son grandes enemigos cuando se trata de olvidar a un ex. Si lo tienes como amigo, será muy difícil que no caigas en la tentación de revisar una y otra vez perfil! Y ni hablar de si hay fotos con otras mujeres o tiene nuevas amigas. Sólo lograrás sentirte fatal y alimentar esos pensamientos que tanto daño te hacen, y que no te permiten seguir adelante.

Por eso, debes ELIMINARLO de tu lista de amigos. Hazlo aunque tengas buenas relaciones con él. Si quieres, antes envíale un mensaje explicándole que no lo haces con mala intención, pero que en este momento lo mejor para ti es no tener noticias de él.

El fantasma de tu ex te perseguirá durante un tiempo, pero debes ser fuerte. No chequees mails de manera obsesiva, evitar revisar el Facebook donde puedas tener noticias de él; y pase lo que pase, no te comuniques con el

Tip 5.

Evita las comparaciones:

si tu ex te ha dejado por otra, es muy probable que te la pases comparándote con ella. Y ésa es una pésima idea, pues no te conduce a nada, sólo a pasarla realmente mal.

El hecho de que él haya decidido estar con otra mujer no habla de ti, no significa que tú seas mejor o peor que la otra. Habla de él y de sus elecciones.

tip 6.

Date un tiempo a solas.

Primero necesitas un periodo en el que cortes toda comunicación con tu ex. Tal vez sea lo último que quieras hacer, pero estar con esa persona te HARÁ daño y no te ayudará a superarla. Si no tienen amigos en común, no te veas con esa persona. Si tienen amigos en común, será un poco más difícil, ya que constantemente escucharás su nombre mientras estás con ellos. De cualquier manera, aún puedes hacer estas cosas para limitar la comunicación que compartas con tu ex. No le envíes comentarios, mensajes o correos electrónicos. No comiences ninguna conversación por ningún medio de mensajería instantánea. Elimina a esa persona de tu lista de amigos en todas tus redes sociales para que recibas actualizaciones constantes. Si son amigos en , elimínala para que tengas que leer las entradas que escriba. No contestes sus llamadas y SOLO contesta sus mensajes si es necesario e importante. Si te escribe un comentario, mensaje o te habla por algún medio de mensajería instantánea, puedes contestar pero mantén la conversación ligera y no seas demasiado amistoso. No les hagas a tus amigos en común preguntas relacionadas con tu ex.

Y un último consejo extra! no penses que no vas a encontrar a otra persona mejor! debes mentalizare lo que realmente mereces y ser fuerte. porque mereces el mundo entero a tus pies.