Aunque no lo creas - Emisoras Unidas

La mujer sin venas

Cuenta la leyenda que en el bosque de Guatemala vivía una mujer única es su especie, la ciencia no podía explicar como tenía vida, si por su cuerpo no corría sangre, pues no tenía venas.

Los expertos

Agotados los esfuerzos científicos por descifrar el genoma de Baldetti, se llamo a reconocido hematólogo el Dr. Drácula, (porque Draculín y Draculón fueron descartados por usurpación de profesión).

Personajes de Moralejas.

Las conclusiones

Hasta hoy, no hay explicación para la existencia de la mujer sin venas.

A cada clavo su chapuz

Los amigos del chapuz no podía dejar de hacerle su parodia a esta peculiar mujer que no tiene venas, no tiene sangre y parece que no tiene vergüenza.

Parodia_La mujer sin venas

El Chapuz, para arreglar el día.

JJ Barrios