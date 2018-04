Avengers: Infinity War rompió todos los récords de recaudación en su estreno - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Antes del estreno de Avengers: Infinity War, se estimaba que la película de Marvel Studios tenía una opción clara de superar el récord que Star Wars: The Force Awakens instauró con el mejor fin de semana de estreno de la historia en Estados Unidos.

La cinta se quedó con el récord de primer fin de semana de estreno en Estados Unidos y también la cifra máxima a nivel mundial.

Según las cifras preliminares de The Hollywood Reporter, la película dirigida por los hermanos Russo logrará 250 millones de dólares en Estados Unidos, superando por poco los 248 millones de dólares que registró el Episodio 7, en 2015.

En tanto, a nivel mundial se prevé acumulará 630 millones de dólares, superando a los $541.9 millones de dólares que había logrado The Fate of The Furious el año pasado.

Y todo esto lo logró sin el mercado chino, ya que su estreno se contempla en mayo próximo.