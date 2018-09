Avril Lavigne revela detalles de su enfermedad - Emisoras Unidas

Avril Lavigne publicó una extensa carta dirigida a sus fans, en la que habla de su dura lucha contra la enfermedad de Lyme, la cual la mantuvo alejada de la música por más de cinco años.

La artista que publicó esta carta en su sitio web anunció su regreso a la música tras casi cinco años y habló por primera vez de la enfermedad que la mantuvo alejada de los escenarios.

La canadiense contó detalles de la dura batalla que ha tenido que afrontar contra la enfermedad de Lyme, que le diagnosticaron en 2013 y que la mantuvo postrada en cama por cinco meses.

La cantante de 33 años reveló que había “aceptado la muerte” cuando escribió su último tema musical mientras estaba en la cama enferma.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1

— Avril Lavigne (@AvrilLavigne) 6 de septiembre de 2018