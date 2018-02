Back to the future, ¡versión manga! - Emisoras Unidas

Back to the future, ¡versión manga!

Un ícono de los 80

Definitivamente cuando pensamos en los 80, su moda y cabellos alocados y la increíble música, es inevitable pensar también en las películas que nos marcaron en aquella época. Fue en 1985 cuando se estrenó Back to the future o Volver al futuro , el largometraje que nos hizo soñar con llegar a tener un DeLorean.

Esta película indudablemente es una de las más memorables para nuestra generación y ahora llega una buenísima noticia para los fanáticos de los 80, ¡Llega Back to the future en versión manga!

El artista

Será Yusuke Murata quien esté a cargo de los dibujos que nos transportarán al pasado… ¡mientras nos llevan al futuro! Si eres fan del manga, quizá ya hayas visto el trabajo de Murata en One Punch Man y de ser así, sabes que este artista es el indicado para el trabajo. La fidelidad del manga no será un problema, pues el guionista original encargado del Back to the Future será quien supervise el proyecto.

Aún no se ha anunciado mayor detalle de la publicación, pero sabemos que será lanzada en una pagina por internet y que se espera que para abril ya se tenga el primer ejemplar impreso

Sorpresas

Aunque faltan detalles por afinar y oficializar, se supo que el manga, además de fiel a la historia original, podría incluir detalles que no se apreciaron dentro de la película, así que esta nueva adaptación será algo interesante de ver.