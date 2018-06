Bad Bunny tiene un mensaje para ti - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Bad Bunny se ha ido a un lugar muy tranquilo y le ha mandado un mensaje muy claro a sus seguidores. A través de a cuenta oficial, el artista le ha pedido a sus fans que no se olviden de sí mismos.

Un consejo muy especial que el puertorriqueño ha escrito junto a una imagen en la que aparece caminando por un paraje natural y cargado con unas sillas plegables.

🍃siempre acuérdate de ti Una publicación compartida de BAD | BUNNY (@badbunnypr) el 30 May, 2018 a las 4:02 PDT

El cantante y compositor ha creado una estampa muy verde, al rodearse de plantas y escoger el mismo tono para su sudadera. Las chanclas en tono rosa terminan de crear su outfit.

Bad Bunny acaba de sacar junto a Cardi B y J Balvin el tema caribeño en ‘I Like It’. Una canción de lo más veraniega inspirado en ‘I Like It Like That’ que lanzó Pete Rodriguez en 1967.

Su colaboración con los cantantes de música urbana está siendo todo un éxito, como cada publicación que sube a la red social, donde se acerca a los 12 millones de seguidores.