Balacera provoca miedo y zozobra en el Hospital Roosevelt

Pacientes que se encontraban en el Hospital Roosevelt presentaron crisis nerviosa por la balacera que se produjo en la emergencia del dicho nosocomio y que dejó como resultado dos personas muertas y siete heridas.

Las enfermeras del centro de asistencial indicaron que el lugar estaba abarrotado cuando ocurrió el ataque armado. Según el personal se escucharon detonaciones como de una “ametralladora”, por lo que se resguardaron en las instalaciones.

En tanto que las personas que esperaban ser atendidos relataron que fueron momentos de terror los que se vivieron, cuando ocurrió el ataque que, según las autoridades, era para rescatar a un privado de libertad que era atendido en el Hospital.

“No queremos más privados de libertad”

Carlos Soto, director del Hospital Roosevelt, indicó que el incidente fue en la emergencia. “A pesar que tenemos nuestros protocolos éstos no funcionan cuando ingresan los sicarios. Voy a cerrar el Roosevelt a los reos o si no me voy”, sentenció Soto.

“Si el Presidente y la Ministra me escuchan, yo cierro el Roosevelt. Si no tendré que retirarme del hospital. Esto es un desastres, es una masacre. No es que esté enojado, sino que realmente hay que proteger a la población”, concluyó.

Capturados

La Policía Nacional Civil (PNC) logró la captura de cinco presuntos delincuentes que iban a bordo de un vehículo, el cual fue detenido en zona 11 capitalina.

