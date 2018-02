Baldetti evita opinar sobre capturas relacionadas al caso Transurbano - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La exvicepresidenta Roxana Baldetti, fue trasladada a la Torre de Tribunales para una audiencia en el caso Lago de Amatitlán, quien fue abordada por periodistas para conocer su opinión respecto a las capturas de este martes relacionadas al caso Transurbano, sin embargo; dijo desconocer del caso.

Baldetti dijo no tener “ninguna” opinión respecto de la captura del expresidente Álvaro Colom. “Tengo un compromiso con alguien muy importante, no hablo con la prensa y no es por ustedes es por el compromiso que hice perdónenme por favor” dijo la exvicemandataria.

Capturan al expresidente Álvaro Colom y a cuatro exministros por el caso Transurbano.https://t.co/ca4a1DIgGK pic.twitter.com/Fg5HWYdj5d — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) February 13, 2018

A la exfuncionaria se le preguntó por el caso, ya que cuando era diputada del Partido Patriota, criticó el proceso de asignación de recursos para el proyecto Transurbano.

Con información del periodista Lester Ramírez