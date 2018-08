Baldetti presenta recusación para que juez Xitumul no conozca el juicio por el caso Lago de Amatitlán - Emisoras Unidas

Baldetti presenta recusación para que juez Xitumul no conozca el juicio por el caso Lago de Amatitlán

La defensa de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti presentó una recusación contra el presidente del Tribunal C, Pablo Xitumul, para que no continúe conociendo el juicio por el caso de corrupción Lago de Amatitlán.

Xitumul dio trámite a la recusación presentada en su contra por defensa de la ex vicepresidenta Baldetti. Hasta el momento continúa escuchando los argumentos de los abogados defensores.

Baldetti solicitó la palabra al Tribunal C, sin embargo, no se le concedió debido a que previamente su abogado ya se había pronunciado por la recusación.

