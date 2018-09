"Barbie humana" vuelve a lo plástico con cambio de look - Emisoras Unidas

View this post on Instagram

У меня сегодня до того странные сны приснились это просто что-то))…. Хотя в них конечно не было ничего плохого а только намёк на бдительность . Один из снов словно я попала в параллельную реальность я просто не могла узнать её…. А началось всё с того что я зашла вконтакт и стала просматривать свое новое видео , как оно у меня получилось после загрузки….. После того как я дошла до половины я вдруг понимаю что я этого не снимала….. Там начинают идти видео из Обрезков каких-то Старых видео и моментов которых я не помню!)))) Мне постоянно хочется удалить это видео чтобы никто не видел))) С другой стороны я думаю, если я удалю я ведь сама не посмотрю , поэтому пересиливает желание и продолжаю смотреть , думая о том сколько ещё людей это увидит 😂 Надеясь чтобы там не было ничего позорного)))) Видео с каждой минутой начинает быть более психоделическим и в конце концов моё лицо показано крупным планом , на нем я что-то говорю , а звука нет… И через какое-то время показывает только мои глаза и больше ничего…. И я прекрасно понимаю , что я никогда не записывала подобных видео…. Словно пока я смотрела видео я переместилась в другую реальность где это видео смотрится совсем иначе…. Я видела как я ходила по дому , с кем-то общалась перебирала какие-то вещи в шкафах…. При этом я не узнавала никакой атмосферы и понимала что я никогда не была в том доме! В один миг я увидела как я спускаюсь со второго этажа большой белой лестнице и сажусь в кресло качалку, у меня заплаканные глаза и я начинаю раскачиваться на этом кресле , выглядит все это немного жутко! После чего я переношусь на какое-то огромное предприятие! Там очень много операторов! Чем они там только не занимаются у них люди абсолютно из всех сфер! Я попадаю в отсек , где снимают фильмы… При этом я уже не смотрю видео а участвую в нём😂😂😂😂👌👌👌👌👌 ( продолжение 👇🏻👇🏻)