Bebé fallece tras ataque de narcos en México - Emisoras Unidas

Un bebé de ocho meses murió como consecuencia de quemaduras que sufrió cuando un autobús de pasajeros fue incendiado por criminales en la ciudad de Guadalajara, según el Gobierno de Jalisco.

El autobús fue uno de los tres vehículos que incendiaron luego de un ataque en un restaurante contra el actual secretario de Trabajo Estatal, Luis Carlos Nájera. El ataque dejó siete lesionados y la captura de seis hombres armados.

“Reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada”, escribió en Twitter el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Me reportan la muerte de Tadeo, bebé de 8 meses víctima del incendio provocado ayer por la delincuencia organizada en Mariano Otero. No puedo describir el dolor que siento, la rabia de saber que existen sujetos que no respetan la vida de nadie, ni siquiera la de un pequeño.

— Aristóteles Sandoval (@AristotelesSD) May 22, 2018