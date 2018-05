Bebé muere olvidada por su padrastro en el automóvil - Emisoras Unidas

Este caso ha sacudido las redes sociales.

En un hecho trágico e indignante, una bebé de un año murió sofocada dentro de un automóvil luego de haber sido dejada por su padrastro quien comenta que se “le olvidó” de que la menor estaba ahí. Esto sucedió en el este de la ciudad de Nashville, Tennessee.

El hombre comentó que después de haber ido a dejar a sus otras “hijas” a la guardería, estacionó el vehículo afuera de su casa. El día fue caluroso.

De acuerdo con información de diferentes medios, la bebé fue encontrada aproximadamente a las 5:40 de la tarde, cuando su madre entro a la camioneta. A pesar de que la menor fue llevada por la mujer al hospital, fue declarada muerta al llegar a la institución de salud, pues con las altas temperaturas que se registraron ese día en Estados Unidos, fue imposible para la pequeña sobrevivir al calor dentro del automóvil.

Aunque el caso se dio a conocer mediante un tuit que realizó la Policía de Nashville, aún no se revela la identidad de los padres, ni las medidas legales que las autoridades tomarán en su contra por la fatal negligencia.

BREAKING: 1-year-old girl dies after being left in a car seat all day in a pickup truck parked at the family’s East Nashville home. Adoptive father reportedly forgot about the child after dropping off her sibling at daycare… pic.twitter.com/JKcYxSeVez

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) 24 de mayo de 2018