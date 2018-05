Becky G se molesta en entrevista - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Para la cantante Becky G la frase “Que no me quepa en la boca” de su éxito “Mayores” no dice nada malo y se refiere a los besos de los hombres.

Sin embargo, para otras personas ven la frase como contenido sexual y le han hecho cambiar la letra en programas de televisión y en la radio.

“Estoy hablando de los besos y no es mi culpa que los demás estén pensando otra cosa”, dijo en un tu a tu con Natti Natasha.

Becky contó que en España, el tema que interpreta con Bad Bunny, estuvo #1 por semanas y cuando acudió a presentarse allá la obligaron a cambiar la letra.

“Recuerdo cuando fui a España e iba ha participar de un programa de televisión y me dijeron que tenia que cambiar las mala palabras. Yo me quedé pero en que parte de la canción dice malas palabras y me dijeron sobre esa parte. Lo hice por respetuosa pero que hubiera pasado si hubiéramos alertado a todo el país y decirles que fueron irrespetuosos y machistas que hicieron cambiar a una mujer la canción”, explicó.

También agregó que “si fuera un Ozuna o Enrique Iglesias o cualquiera tu crees que “El Baño” es de ir al baño hacer pipi es sobre hacerlo en el baño pero a nadie le importó porque son hombres”.