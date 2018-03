"Beetlejuice" cumple 30 años: cómo Michael Keaton se transformó en este personaje - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En la película Beetlejuice, Geena Davis y Alec Baldwin hacen aparecer al personaje principal al decir su nombre tres veces, pero la maquillista Ve Neill tuvo que hacerlo de la manera difícil.

Neill, a quien puede reconocer por sus discursos en los Premios Oscar (ha ganado tres veces) o sus apariciones en el concurso de maquillaje Syfy Face Off (ha sido juez durante 12 temporadas), fue uno de los tres artistas que diseñaron el maquillaje para Tim Burton en esta película 1988. Aunque Neill intervino en todos los personajes su mayor contribución fue transformar a Michael Keaton en Beetlejuice. Para celebrar el 30 aniversario de la película el 30 de marzo, Neill habló sobre cómo creó la cara sórdida, macabra y perfecta de los fantasmas favoritos de todos.

“Tim tenía algunos dibujos en la pared, literalmente, bocetos del personaje, lo que hizo en todas las películas en las que trabajé con él”, dijo Neill sobre Burton, quien dibujó su propio arte conceptual. “Este tipo de personaje en particular parecía un abandono. Así que copié el boceto; estaba justo encima de un pequeño tablón de corcho en este pequeño y horrible remolque del que todo el mundo estaba trabajando. Fuimos una especie de hijastros de Geffen y Warner Bros. en esa película, porque no pensaban que llegáramos a nada”.

Neill llevó el dibujo de vuelta al tráiler de maquillaje, donde hizo todo lo posible por copiar el boceto de Burton en la cara de Keaton. Cuando terminó, “solo se veía como un desagradable viejo abandonado”, comentó. “Estaba sucio sucio. Le pusimos esta peluca amarilla pálida, y se veía raro y espeluznante. Realmente inquietante”. Ella tomó algunas Polaroid para Burton, quien tuvo la misma reacción que ella: el maquillaje era demasiado “espeluznante” para el embaucador cómico de la película.

“Así que volví y lo hice de forma ligeramente diferente”, dijo Neill. “Él dijo: ‘No, todavía no está bien’. Dije, ‘OK , queremos que todas estas personas en el más allá sean de color pastel, ¿verdad? Déjame llevarlo de vuelta al remolque y hacer lo que quiero hacer. Y él dijo, ‘OK, ve por ello’ “.

Además de la directiva de Burton de que los personajes muertos vivientes se compongan de colores pálidos (“como Necco Wafers”, dijo Neill), Neill recibió una solicitud específica de Keaton: “Michael dijo: ‘Sabes, realmente me gustaría no mirar por completo como yo, tridimensionalmente. Me gustaría tener la nariz rota y dientes malos “. Ella y el maquillador Steve LePore tuvieron un día para entregar un maquillaje que complacería tanto al director como a la estrella. Y ninguno de ellos tenía una nariz protésica a la mano.

“Le dije a Steve: ‘¿Tienes alguna nariz rota?'”, Recordó Neill. “Y él dijo: ‘¡No, pero tengo estos labios hinchados!'”.

Los artistas pegaron los labios en la cara de Keaton (“uno a un lado de la nariz y el uno al otro”) para crear una nariz rota improvisada. LePore comenzó a trabajar haciendo una serie de dientes en descomposición, mientras que Neill armó una paleta de colores que esperaba que hiciera parecer a Keaton “algo así como un personaje de dibujos animados”. Para su piel, seleccionó un tono muy pálido, “casi blanco” de amarillo. Para imitar los círculos oculares del boceto original de Burton, combinó pinturas de color marrón oscuro y morado, “no totalmente mezcladas sino en conjunto”. La estilista Yolanda Toussieng teñió la peluca de Keaton de un verde lima pálido. Y había una cosa más.

Con el maquillaje, las prótesis, los dientes postizos y la peluca en su lugar, Keaton revisó su reflejo como Beetlejuice por primera vez. “A Michael le encantó”, dijo Neill. “Empezó a irse por completo, como loco”. Emocionada, le tomó fotos de la nueva imagen a Burton, quien las aprobó de una manera típicamente discreta. “Él dijo, ‘OK, eso funciona'”, recordó Neill con una sonrisa. “Así es como creamos Beetlejuice”. Fue realmente por el asiento de nuestros pantalones “.

Para su maquillaje Beetlejuice, Neill recibió su primera nominación al Premio de la Academia y ganó. También se convirtió en la artista de maquillaje preferida de Burton, trabajando en todas sus producciones en los Estados Unidos y recibiendo su tercer Oscar por Ed Wood en 1994 .Beetlejuice fue una película que llevó su carrera al siguiente nivel, y el maquillaje de Keaton sigue siendo uno de sus favoritos, aunque irónicamente, su personaje terminó ocupando mucho menos de su tiempo que los “maquillajes rectos” para actores como Baldwin y Davis. “Tienes que recordar”, dice ella, “Michael Keaton solo trabajó dos semanas y media en esa película. Porque nunca estuvo con los vivos, a excepción de esa escena al final “.

Fuente: Yahoo.