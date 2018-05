Belinda se considera una mujer luchona - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La cantante mexicana de 28 años, quiere tener un bebé con o sin pareja.

“Me gustaría ser madre, no en este momento, pero sí más adelante, y si no encuentro con quién… ¡sí me ‘aventaba’ sola!”, confesó en entrevista.

Luego de ser noticia por una abrupta hospitalización por piedras en el riñón, la intérprete de “Luz sin Gravedad” afirmó que siempre pelea por lo que quiere.

“Me considero una mujer luchona, me sé rifar, en ese sentido, soy hasta un poco masculina; son las dos caras de Belinda“, contó la artista juvenil.