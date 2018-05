¡Bella Thorne finalmente se defendió en redes sociales! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Bella Thorne se cansó…

La famosa y controversial Bella Thorne publicó una fotografía en su cuenta de Instagram sin maquillaje y recibió ccomentarios muy ofensivos, Thorne finalmente se ánimo a defenderse y no quedarse callada y publico dos tweets en los que se expreso: “Ustedes me tienen jo**da porque no uso maquillaje y estoy exhausta de trabajar y tengo acné, ¿entonces ustedes piensa que estoy en crack?”, dijo Thorne a sus heters de las redes sociales.

“¿Qué ca**jo anda mal con ustedes?”

“No me gustan ustedes en 2018, simplemente tratan de despedazar CADA cosa que ven. Es asqueroso”, continuó Thorne. “No pueden tomarse un segundo para pensar mmm esta es una persona real de la que estoy hablando… un jo**do ser humano real igual que ustedes”.

Esta fue la foto que Bella publicó: