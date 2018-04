Benzema: “’La Marsellesa’ llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta” - Emisoras Unidas

Benzema: “’La Marsellesa’ llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta”

Compartir Facebook

Twitter

Karim Benzema ha concedido una entrevista a la revista ‘Vanity Fair’ en la que habla de su momento en el Real Madrid y de las críticas que recibe.

“A los grandes jugadores siempre nos critican. Vendemos periódicos. Si hago un partido malo, no necesito leer la prensa para saberlo. Yo juego al fútbol, para ayudar a mis compañeros y para ganarlo todo. Me da igual que mi nombre esté en los periódicos, eso no significa nada. Lo que no me gusta es que me ataquen cuando juego bien, aunque no marque. Yo juego para esa gente que sé que valora lo que hago en el campo. Los que van al estadio a pitar, pitan. No voy a cambiarlos”, dijo Benzema que se define como “en el campo pienso mucho.

El francés, preguntado por la BBC dijo que “ahora resulta que somos malos” y destacó que en el vestuario del Madrid, “somos todos amigos. Pero no te puedo decir que salgamos a cenar juntos, somos amigos de trabajo”.

El francés también hace referencia a la polémica con su compañero de selección Valbuena, que provocó la salida del delantero del Madrid del equipo nacional: “Cuando un primer ministro habla de ti ya no es fútbol. Creo que no hay que mezclar fútbol y política. En mi caso es un asunto político. Con lo de Valbuena pasé un momento malo. Estuve un día en la cárcel y regresé a Madrid triste. Ahora ya tengo 30 años, dos hijos. Yo estoy tranquilo aquí. Si me necesitan, ya saben dónde estoy”, dijo, para añadir sobre el himno francés, que se niega a cantar antes de los partidos: “’La Marsellesa’ llama a hacer la guerra. A mí eso no me gusta”.