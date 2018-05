Beyoncé compra una iglesia con más de 100 años de antigüedad - Emisoras Unidas

Beyoncé ganó 105 millones de dólares de junio de 2016 a junio de 2017. Así no es de extrañar que se conceda caprichos como el de comprar una iglesia.

Se trata de un edificio de principios del siglo XX, por lo que ya tendría cien años y que actualmente no tenía un uso religioso tras el fallecimiento hace años del pastor que regía el edificio religioso. Es una propiedad de casi 700 metros cuadrados de planta en el Garden District de Nueva Orleans, en una tranquila zona residencial muy cerca de donde actualmente vive la hermana de la cantante, Solange Knowles.

La iglesia, que estaba a la venta en una conocida web inmobiliaria de propiedades de lujo, tenía un precio de 850.000 dólares .

Por el momento se desconoce cuál es el uso que la cantante o su familia podrían darle al edificio, que se ha adquirido a través de un fideicomisario, pues las leyes locales permitirían reconvertirlo en vivienda.

Beyoncé Buys Her Own Church In New Orleans https://t.co/niDj0gjtPC pic.twitter.com/hXfNhzrmdG

— HipHopWired (@HipHopWired) 20 de mayo de 2018