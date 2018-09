Bill Clinton no disimuló su "admiración" por Ariana Grande y usuarios no perdonan - Emisoras Unidas

Bill Clinton, ex presidente de Estados Unidos fue criticado por la manera en que miraba a Ariana Grande durante el funeral de Aretha Franklin.

Los internautas subieron a las redes sociales las capturas con las expresiones que Clinton dirigió a la joven artista.

Gross… Watch Bill Clinton look Ariana Grande up and down when she sings at #ArethaFranklinFuneral and try not to throw up in your mouth. 🤮 pic.twitter.com/aXQvcBmW2Y

— Tim Young (@TimRunsHisMouth) 31 de agosto de 2018